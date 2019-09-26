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США расширили санкции против России

Новости » В мире    26.09.2019 - 17:46
США расширили санкции против России
Фото: Минфин США (flickr.com)

США вводят санкции за "содействие доставке авиатоплива российским силам в Сирии"

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против граждан России, причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Минфина США.

Сообщается, что санкции ввели против трех человек, пяти кораблей и фирмы Maritime Assistance LLC, которая является "подставной компанией "Совфрахта" и первоначально предназначалась для работы в Украине".

США обвиняют "Совфрахт" в том, что он стоит за сговором об уклонении от санкций для осуществления платежей и содействия передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии, в поддержку правительства президента Башара Асада.

Напомним, США ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу.

Также РБК-Украина сообщало, что США вводят новые санкции в отношении некоторых китайских компаний за покупку иранской нефти.

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