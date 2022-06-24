Санкции против РФ имеют исключения и не ограничивают рынки продовольствия, - заявление G7

Санкции G7 против России имеют исключения и позволяют российским товарам и продуктам попадать на мировые рынки продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран G7, опубликованное Министерством иностранных дел Германии.

Сегодня, 24 июня, главы МИД стран "Большой семерки" провели встречу, на которой обсудили обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны в Украине.

Министры отметили, что действия России усугубляют продовольственные проблемы. Речь идет о блокаде Черного моря, обстрелах зернохранилищ, портов и сельскохозяйственной инфраструктуры Украины.

При этом представители стран G7 ответили на обвинения России в продовольственном кризисе. Министры заявили, что все санкции имеют исключения, поэтому российские продукты могут попадать на мировые рынки.

"Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия", - говорится в заявлении.