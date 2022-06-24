ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкції проти РФ мають винятки і не обмежують ринки продовольства, - заява G7

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 24 червня 2022 16:05
Санкції проти РФ мають винятки і не обмежують ринки продовольства, - заява G7 Фото: G7 відповіли на звинувачення РФ про продовольчу кризу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Санкції G7 проти Росії мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву країн G7, опубліковану Міністерством закордонних справ Німеччини.

Сьогодні, 24 червня, глави МЗС країн "Великої сімки" провели зустріч, на якій обговорили загострення світової продовольчої кризи в результаті війни в Україні.

Міністри відзначили, що дії Росії посилюють продовольчі проблеми. Йдеться про блокаду Чорного моря, обстріли зерносховищ, портів і сільськогосподарської інфраструктури України.

При цьому представники країн G7 відповіли на звинувачення Росії в продовольчій кризі. Міністри заявили, що всі санкції мають винятки, тому російські продукти можуть потрапляти на світові ринки.

"Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки і дії з погрозами та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія тероризує світ дефіцитом продовольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Санкції проти Росії
NEWS
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні