Санкції проти РФ мають винятки і не обмежують ринки продовольства, - заява G7

Санкції G7 проти Росії мають винятки і дозволяють російським товарам і продуктам потрапляти на світові ринки продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву країн G7, опубліковану Міністерством закордонних справ Німеччини.

Сьогодні, 24 червня, глави МЗС країн "Великої сімки" провели зустріч, на якій обговорили загострення світової продовольчої кризи в результаті війни в Україні.

Міністри відзначили, що дії Росії посилюють продовольчі проблеми. Йдеться про блокаду Чорного моря, обстріли зерносховищ, портів і сільськогосподарської інфраструктури України.

При цьому представники країн G7 відповіли на звинувачення Росії в продовольчій кризі. Міністри заявили, що всі санкції мають винятки, тому російські продукти можуть потрапляти на світові ринки.

"Міністри закордонних справ G7 закликали Москву припинити атаки і дії з погрозами та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства", - йдеться в заяві.