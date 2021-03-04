Санкции против Медведчука поддержала часть сторонников ОПЗЖ. Эксперт назвал причину

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, рейтинг партии ОПЗЖ и ее сопредседателя Юрия Бойко - это не только рейтинг пророссийских политических сил. Это и рейтинг бывшей "Партии регионов", избиратель которой хотел предсказуемости, объяснил социолог.

"Избиратель ОПЗЖ именно в этом контексте живет и мыслит. Среди сторонников ОПЗЖ много таких, кто за Россию, но не все, мы это видим по разнице отношения к Медведчуку и Бойко. Если 18% избирателей Бойко поддержали решение о запрете каналов, следовательно, у них явно не пророссийская позиция", - отметил Антипович.

По его словам, украинец считает решение СНБО направленным на защиту Украины, а по этому и поддерживает его.