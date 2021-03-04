RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Санкції проти Медведчука підтримала частина прихильників ОПЗЖ. Експерт назвав причину

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Частина прихильників політичної партії ОПЗЖ, головою політради якої є Віктор Медведчук, підтримала введення проти нього санкції. Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович назвав причини.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, рейтинг партії ОПЗЖ і її співголови Юрія Бойка - це не тільки рейтинг проросійських політичних сил. Це і рейтинг колишньої "Партії регіонів", виборець якої хотів передбачуваності, пояснив соціолог.

"Виборець ОПЗЖ саме в цьому контексті живе і мислить. Серед прихильників ОПЗЖ багато таких, хто за Росію, але не всі, ми це бачимо по різниці ставлення до Медведчука і Бойка. Якщо 18% виборців Бойка підтримали рішення про заборону каналів, отже, у них явно не проросійська позиція", - зазначив Антипович.

За його словами, українець вважає рішення РНБО спрямованим на захист України, а через це і підтримує його.

Нагадаємо, соціолог пояснив, чому рейтинг Зеленського виріс після двох раундів санкцій.

Зазначимо, Офіс генпрокурора повідомив, що слідче управління СБУ розслідує дві справи щодо Медведчука і Козака. Зокрема, підготовку до державної зради та легалізацію злочинних доходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СанкціїВіктор МедведчукОпозиційна платформа За життя
Читайте також
Соціолог пояснив, чому рейтинг Зеленського виріс після двох раундів санкцій
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Прогноз погоди