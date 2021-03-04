Санкції проти Медведчука підтримала частина прихильників ОПЗЖ. Експерт назвав причину

Частина прихильників політичної партії ОПЗЖ, головою політради якої є Віктор Медведчук, підтримала введення проти нього санкції. Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович назвав причини.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, рейтинг партії ОПЗЖ і її співголови Юрія Бойка - це не тільки рейтинг проросійських політичних сил. Це і рейтинг колишньої "Партії регіонів", виборець якої хотів передбачуваності, пояснив соціолог.

"Виборець ОПЗЖ саме в цьому контексті живе і мислить. Серед прихильників ОПЗЖ багато таких, хто за Росію, але не всі, ми це бачимо по різниці ставлення до Медведчука і Бойка. Якщо 18% виборців Бойка підтримали рішення про заборону каналів, отже, у них явно не проросійська позиція", - зазначив Антипович.

За його словами, українець вважає рішення РНБО спрямованим на захист України, а через це і підтримує його.