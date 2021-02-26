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Санкции против каналов Козака: в Верховный суд поступил еще один иск

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 11:42
Санкции против каналов Козака: в Верховный суд поступил еще один иск Фото: в Украине ввели санкции против телеканалов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины поступил иск еще одного телеканала, в отношении которого применены санкции. Речь идет о санкциях, которые ввели против телеканалов нардепа Тараса Козака.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что иск поступил 25 февраля, так телеканал пытается оспорить указ президента от 2 февраля № 43/2021 относительно решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/40/21", - говорится в сообщении.

Также ранее в Верховный суд поступил еще один иск от физического лица, в отношении которого применены санкции. Ранее в стране ввели санкции против трех телеканалов.

Отметим, Украина ввела санкции против Виктора Медведчука. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

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