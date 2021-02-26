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Санкції проти каналів Козака: до Верховного суду надійшов ще один позов

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 11:42
Санкції проти каналів Козака: до Верховного суду надійшов ще один позов Фото: в Україні ввели санкцїі проти телеканалів (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України надійшов позов від телеканалу "112 Україна", щодо якого застосовано санкції. Мова йде про санкції, які ввели проти телеканалів нардепа Тараса Козака.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що позов надійшов 25 лютого, так телеканал намагається оскаржити указ президента від 2 лютого № 43/2021 щодо рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/40/21", - йдеться у повідомленні.

Також раніше до Верховного суду надійшов ще один позов від фізичної особи, щодо якої застосовано санкції. Раніше в країні ввели санкції проти трьох телеканалів.

Зазначимо, Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

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