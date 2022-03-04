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Санкции продолжатся. Путин должен потерпеть поражение в Украине, - МИД Британии

Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс заверила, что из-за войны России против Украины антироссийские санкции продолжатся. В итоге президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Нам нужно железное единство среди союзников в поддержку Украины. Я присоединилась к Совету ЕС, где мы договорились с США, Канадой и Украиной, что Путин должен потерпеть поражение в Украине и что мы продолжим использовать санкции, чтобы ослабить экономику и военную машину России", - отметила Трасс.

Она добавила, что страны "Большой семерки" согласны снизить зависимость от российского топлива.

"Вместе мы поддержим Украину, подорвем российскую экономику санкциями и обеспечим поражение Путина", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против соратников Владимира Путина - заморожены активы олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

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