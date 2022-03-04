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Санкції продовжаться. Путін має зазнати поразки в Україні, - МЗС Британії

Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ Великобританія Ліз Трас запевнила, що через війну Росії проти України антиросійські санкції продовжаться. У підсумку президент Росії Володимир Путін має зазнати поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Нам потрібна залізна єдність серед союзників на підтримку України. Я приєдналася до Ради ЄС, де ми домовилися з США, Канадою і Україною, що Путін має зазнати поразки в Україні і що ми продовжимо використовувати санкції, щоб послабити економіку і військову машину Росії", - зазначила трас.

Вона додала, що країни "Великої сімки" згодні знизити залежність від російського палива.

"Разом ми підтримаємо Україну, підірвемо російську економіку санкціями і забезпечимо поразку Путіна", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія ввела санкції проти соратників Володимира Путіна - заморожено активи олігархів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

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