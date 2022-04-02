Санкции превращают Россию в закрытую экономику советского типа, - Минфин США

Чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что Россия борется с резкой инфляцией, сокращением экспорта и дефицитом, несмотря на восстановление курса рубля по отношению к доллару. Чиновник назвал отскок рубля результатом жесткого контроля за движением капитала и валютных ограничений, а не рыночных сил.

Инфляция, которая достигла 6% за последние три недели, является лучшим показателем действия санкций внутри России, свидетельствующим об уменьшении покупательной способности рубля, сказал чиновник, добавив, что обменные курсы рубля на черном рынке были значительно ниже официального курса.

После того, как западные демократии ввели первоначальные санкции, заморозив около половины активов российского центрального банка в 630 млрд долларов в иностранной валюте и отключив несколько ключевых российских банков от международной сети транзакций SWIFT, рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару.

Представитель Министерства финансов сказал, что сокращение объемов производства в России прогнозируется примерно на 10% в этом году.

"Экономические последствия, с которыми сталкивается Россия, серьезны: высокая инфляция, которая будет только расти, и глубокая рецессия, которая будет только углубляться", - сказал чиновник.

Закрытие экономики России

Чиновник Министерства финансов сказал, что кумулятивный эффект санкций против банков, богатых олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, ключевых промышленных секторов и экспортного контроля США, который лишает Россию доступа к важнейшим технологиям, должен был подтолкнуть Россию к существованию времен холодной войны в качестве закрытой экономики.

Но Россия, производитель в основном товаров и сырья, плохо подготовлена для производства собственных потребительских и технологических товаров, сказал чиновник.

"Как закрытая экономика, Россия сможет потреблять только то, что она производит, что резко изменит положение дел", - добавил чиновник.

Процесс произойдет не сразу. Китай, Индия и другие страны по-прежнему торгуют с Россией и могут заменить некоторые товары и детали, которые Россия обычно покупает у западных фирм.

Однако доступ к полупроводникам, программному обеспечению и другим технологиям ограничен из-за экспортных ограничений США, что также не позволит Китаю продавать Москве какие-либо такие чипы, поскольку все его полупроводники производятся с использованием американских технологий или программного обеспечения.

По словам чиновника, Соединенные Штаты рассчитывали, что санкции и ограничение экспорта ослабят российскую экономику и подорвут способность российских вооруженных сил закупать запчасти и оборудование для военных нужд.

До сих пор Вашингтон был доволен применением санкций и экспортного контроля, но продолжал следить за любыми нарушениями.

Комментарии Минфина прозвучали, когда высокопоставленные чиновники администрации Байдена совершали визиты по миру, чтобы призвать мировых лидеров продолжать оказывать санкционное давление на Россию.

Вашингтон планировал сохранить гуманитарные исключения из санкций, учитывая растущие проблемы с продовольственной безопасностью и роль России как крупного производителя пшеницы, сказал представитель Министерства финансов.

Другие исключения предназначены для защиты западных финансовых учреждений, владеющих российскими активами, посредством лицензии, позволяющей производить выплаты по российскому долгу.