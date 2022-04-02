Санкції перетворюють Росію на закриту економіку радянського типу, - Мінфін США

Чиновник на умовах анонімності повідомив журналістам, що Росія бореться з різкою інфляцією, скороченням експорту і дефіцитом, незважаючи на відновлення курсу рубля по відношенню до долара. Чиновник назвав зростання рубля результатом жорсткого контролю за рухом капіталу і валютних обмежень, а не ринкових сил.

Інфляція, яка досягла 6% за останні три тижні, є найкращим показником дії санкцій всередині Росії, що свідчить про зменшення купівельної спроможності рубля, сказав чиновник, додавши, що обмінні курси рубля на чорному ринку були значно нижче офіційного курсу.

Після того, як західні демократії ввели початкові санкції, заморозивши близько половини активів російського центрального банку в 630 млрд доларів в іноземній валюті і відключивши кілька ключових російських банків від міжнародної мережі транзакцій SWIFT, рубль втратив половину своєї вартості по відношенню до долара.

Представник Міністерства фінансів сказав, що скорочення обсягів виробництва в Росії прогнозується приблизно на 10% в цьому році.

"Економічні наслідки, з якими стикається Росія, серйозні: висока інфляція, яка буде тільки рости, і глибока рецесія, яка буде тільки поглиблюватися", - сказав чиновник.

Закриття економіки Росії

Чиновник Міністерства фінансів сказав, що кумулятивний ефект санкцій проти банків, багатих олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним, ключових промислових секторів і експортного контролю США, який позбавляє Росію доступу до найважливіших технологій, повинен був підштовхнути Росію до існування часів Холодної війни в якості закритої економіки.

Але Росія, виробник в основному товарів і сировини, погано підготовлена для виробництва власних споживчих і технологічних товарів, сказав чиновник.

"Як закрита економіка, Росія зможе споживати тільки те, що вона виробляє, що різко змінить стан справ", - додав чиновник.

Процес відбудеться не відразу. Китай, Індія та інші країни як і раніше торгують з Росією і можуть замінити деякі товари і деталі, які Росія зазвичай купує у західних фірм.

Однак доступ до напівпровідників, програмного забезпечення та інших технологій обмежений через експортні обмеження США, що також не дозволить Китаю продавати будь-які такі чіпи, оскільки всі його напівпровідники виробляються з використанням американських технологій або програмного забезпечення.

За словами чиновника, Сполучені Штати розраховували, що санкції і обмеження експорту послаблять російську економіку і підірвуть здатність російських збройних сил закуповувати запчастини та обладнання для військових потреб.

До цих пір Вашингтон був задоволений застосуванням санкцій і експортного контролю, але продовжував стежити за будь-якими порушеннями.

Коментарі Мінфіну прозвучали, коли високопоставлені чиновники адміністрації Байдена здійснювали візити по світу, щоб закликати світових лідерів продовжувати чинити санкційний тиск на Росію.

Вашингтон планував зберегти Гуманітарні виключення з санкцій, враховуючи зростаючі проблеми з продовольчою безпекою і роль Росії як великого виробника пшениці, сказав представник Міністерства фінансів.

Інші винятки призначені для захисту західних фінансових установ, що володіють російськими активами, за допомогою ліцензії, що дозволяє проводити виплати за російським боргом.