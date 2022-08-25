Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на источники пишет, что крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля АО "Суэк" с середины августа не может отгружать продукцию. Кроме того, на рынке страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, а введенные санкции затрудняют поиск страховщиков для судовладельцев.

Отметим, эмбарго на импорт российского угля в Евросоюз вступил в силу 10 августа 2022 года. При этом санкции также запрещают европейским операторам финансировать и страховать поставки.

Однако задолго до того, как эмбарго вступило в силу, российские угольщики начали перенаправлять экспорт в Азию. Россия входит в топ-3 крупнейших экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет около 1% российской экономики.