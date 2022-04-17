UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Санкции ослабят Россию, но не остановят ее войска в Украине, - Драги

Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить Россию. Однако, по его словам, ограничения не остановят российские войска в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Драги изданию Corriere Della Sera.

По его словам, итальянский парламент единогласно принял решение об отправке Украине оружия. Он добавил, что подвергшийся нападению украинский народ имеет право защищаться от армии агрессора.

"Как лучше всего помочь украинцам? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую", - добавил Драги.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за поставки Украине того оружия, которое ей необходимо в войне с Россией.

Отметим, США намерены ускорить доставку Украине боеприпасов на фоне угрозы российского наступления на Донбассе.

Украина противостоит российскому вторжению 53-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияСанкции против РоссииВойна в Украине