Санкции ослабят Россию, но не остановят ее войска в Украине, - Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить Россию. Однако, по его словам, ограничения не остановят российские войска в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Драги изданию Corriere Della Sera .

По его словам, итальянский парламент единогласно принял решение об отправке Украине оружия. Он добавил, что подвергшийся нападению украинский народ имеет право защищаться от армии агрессора.

"Как лучше всего помочь украинцам? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую", - добавил Драги.