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Украина должна получить то оружие, которое ей нужно в войне с РФ, - глава Еврокомиссии

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 17 апреля 2022 15:04
Украина должна получить то оружие, которое ей нужно в войне с РФ, - глава Еврокомиссии Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не делает различий между легким и тяжелым вооружениями. По ее словам, Украина должна получить то, что ей необходимо для защиты от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Еврокомиссии изданию Bild.

"Я не делаю различий между тяжелым и легким оружием. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты и с чем она может справиться", - сказала Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, поддерживает ли она поставки тяжелых вооружений украинским военным.

Глава Еврокомиссии добавила, что страны ЕС выделят 1,5 млрд евро на закупку вооружений для Украины. При этом, уточнила она, многие государства осуществляют дополнительные поставки.

Напомним, ранее Офис президента Украины раскритиковал Европу за поставки вооружений. Там отметили, что европейцы дают не то, о чем их просят.

Отметим, США намерены ускорить доставку Украине боеприпасов из-за угрозы российского наступления на востоке страны.

Украина противостоит российскому вторжению 53-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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