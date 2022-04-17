Санкції послаблять Росію, але не зупинять її війська в Україні, - Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що введені санкції покликані послабити Росію. Однак, за його словами, обмеження не зупинять російські війська в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Драгі виданню Corriere Della Sera.
За його словами, італійський парламент одноголосно прийняв рішення про відправку Україні зброї. Він додав, що український народ, який зазнав нападу, має право захищатися від армії агресора.
"Як найкраще допомогти українцям? Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо", - додав Драгі.
Нагадаємо, напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн виступила за постачання Україні тієї зброї, яке їй необхідно у війні з Росією.
Відзначити, США мають намір прискорити доставку Україні боєприпасів на тлі загрози російського наступу на Донбасі.
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