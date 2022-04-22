Санкции и оружие. Резников рассказал, что могло предотвратить войну РФ против Украины

Он напомнил, что в 2014 году Россия напала на Украину, и мир решил не вмешиваться, а теперь "российские бомбы стирают наши города из земли, и мир не смог их остановить".

"Все это можно было предупредить. Если бы Запад ввел против России превентивные санкции и предоставил Киеву достаточное количество оборонительных вооружений, прежде всего систем ПВО и ПРО, сегодня были бы живы десятки тысяч украинцев", - отметил министр.

Резников подчеркнул, что реакция стран Запада на российское вторжение в Украину была слишком медленной.

"Как сказал президент Владимир Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть немедленным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы", - добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным для Украины в поставке военной помощи является тяжелое вооружение и его стране пока не хватает.

Также президент Украины заявил, что ждет скорой помощи от западных партнеров с поставками вооружений. Поскольку впереди решающая битва за Донбасс.

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