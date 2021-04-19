Санкции могут быть одним из способов сдерживания РФ, - МИД Литвы

По словам главы литовского МИДа, действия России показывают, что Москва "не заинтересована ни в поисках мирного решения конфликта, ни в соблюдении международных обязательств".

"Мы не должны себя обманывать. То, что происходит на востоке Украины, - это не просто нападение на эту страну. Это нападение на всех нас, наши ценности и демократический мир. Россия пытается подорвать доверие к нашим обязательствам перед партнерами. Сейчас очень важно следить за дальнейшими шагами России. Наш ответ не менее важен. Санкции могут быть одним из возможных способов сдерживания", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что страны - члены ЕС "должны вместе ясно дать понять России, что ее агрессия против суверенного государства будет иметь серьезные последствия".

Также Ландсбергис призвал коллег "воспользоваться возможностью, проявить солидарность с Украиной и увидеть ситуацию своими глазами".