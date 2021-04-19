RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Санкції можуть бути одним із способів стримування РФ, - МЗС Литви

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що санкції проти Російської Федерації можуть бути одним зі способів її стримування. Він зазначив, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною, порушує режим припинення вогню, проводить кампанію дезінформації та інші провокації.

Про це Ландсбергіс заявив під час відеоконференції Ради Євросоюзу з закордонних справ, повідомляє прес-служба МЗС Литви.

За словами глави литовського МЗС, дії Росії показують, що Москва "не зацікавлена ні в пошуках мирного рішення конфлікту, ні в дотриманні міжнародних зобов'язань".

"Ми не повинні себе обманювати. Те, що відбувається на сході України, - це не просто напад на цю країну. Це напад на всіх нас, наші цінності і демократичний світ. Росія намагається підірвати довіру до наших зобов'язань перед партнерами. Зараз дуже важливо стежити за подальшими кроками Росії. Наша відповідь не менш важливий. Санкції можуть бути одним з можливих способів стримування", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що країни - члени ЄС "повинні разом ясно дати зрозуміти Росії, що її агресія проти суверенної держави буде мати серйозні наслідки".

Також Ландсбергіс закликав колег "скористатися можливістю, проявити солідарність з Україною і побачити ситуацію своїми очима".

Нагадаємо, 16 квітня в Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном. До переговорів також по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема переговорів - російська агресія проти України.

Крім того, президент РФ Володимир Путін, який також є стороною переговорного процесу в нормандському форматі, не підключився до переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаЛитваСанкції проти Росії
Читайте також
Єнін про санкції США проти РФ: своєчасна відповідь на підривні дії Кремля
Боррель: Росія стягнула до кордонів України 150 000 військових
Прогноз погоди