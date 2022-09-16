Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters

Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине.
Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Им (российским заводам – ред.) все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет", - заявил Бауэр.
По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.
"Насколько нам известно, русские все еще имеют значительную промышленную базу и способны производить много боеприпасов. И у них еще много боеприпасов", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин похвастался "сверхсовременным" оружием, но оно отсталое и неэффективное. Военно-промышленный комплекс РФ не производит принципиально новых разработок, а до сих пор пользуется советскими достижениями.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего от своей агрессии пострадает сама РФ. Украина вместе с международными партнерами будет давить на государство-агрессор по всем фронтам.
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