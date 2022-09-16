Санкції вже заважають Росії виробляти сучасну зброю, - Reuters

Західні санкції починають підривати здатність Росії виготовляти сучасне озброєння для війни в Україні.
Про це заявив адмірал Роб Бауер, який очолює Військовий комітет НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Їм (російським заводам – ред.) дедалі більше заважають санкції, тому що деякі з компонентів, які їм потрібні для їх систем озброєнь, надходять від західної промисловості. Так, суттєво скоротився випуск крилатих ракет", - заявив Бауер.
За його словами, попри дефіцит ряду комплектуючих, російська промисловість все ще може виготовляти багато боєприпасів.
"Наскільки нам відомо, росіяни все ще мають значну промислову базу і здатні виготовляти багато боєприпасів. І у них ще багато боєприпасів", - додав він.
Раніше повідомлялося, що Путін похвалився "надсучасною" зброєю, але вона відстала і неефективна. Військово-промисловий комплекс РФ не здійснює принципово нових розробок, а досі користується радянськими досягненнями.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільше від своєї агресії постраждає сама РФ. Україна разом із міжнародними партнерами тиснутиме на державу-агресора по всіх напрямках.
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