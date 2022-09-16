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Санкції вже заважають Росії виробляти сучасну зброю, - Reuters

Фото: санкції заважають Росії виробляти сучасну зброю (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Західні санкції починають підривати здатність Росії виготовляти сучасне озброєння для війни в Україні.

Про це заявив адмірал Роб Бауер, який очолює Військовий комітет НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Їм (російським заводам – ред.) дедалі більше заважають санкції, тому що деякі з компонентів, які їм потрібні для їх систем озброєнь, надходять від західної промисловості. Так, суттєво скоротився випуск крилатих ракет", - заявив Бауер.

За його словами, попри дефіцит ряду комплектуючих, російська промисловість все ще може виготовляти багато боєприпасів.

"Наскільки нам відомо, росіяни все ще мають значну промислову базу і здатні виготовляти багато боєприпасів. І у них ще багато боєприпасів", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Путін похвалився "надсучасною" зброєю, але вона відстала і неефективна. Військово-промисловий комплекс РФ не здійснює принципово нових розробок, а досі користується радянськими досягненнями.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільше від своєї агресії постраждає сама РФ. Україна разом із міжнародними партнерами тиснутиме на державу-агресора по всіх напрямках.

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