Санкции за коррупцию: в ЕС предлагают изменить "акт Магнитского"

Европейский парламент призвал Европейский Союз создать возможность ввести санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов блока. "Акт Магнитского" предлагают изменить.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.
В Страсбурге поддержали резолюцию, посвященную режиму санкций за нарушение прав человека.
В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию законодательным путем предложить расширить перечень критериев для санкций, включив в него коррупцию. Евродепутаты считают, что санкционный режим следует применять и к тем, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека.
Издание DW пише, что под этим часто понимают олигархов, хотя определение "олигарх" в резолюции не содержится.
"Коррупция оказывает опустошительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность государственных институтов и верховенства права", - пояснили евродепутаты свой призыв.