UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Санкции за коррупцию: в ЕС предлагают изменить "акт Магнитского"

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский парламент призвал Европейский Союз создать возможность ввести санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов блока. "Акт Магнитского" предлагают изменить.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

В Страсбурге поддержали резолюцию, посвященную режиму санкций за нарушение прав человека.

В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию законодательным путем предложить расширить перечень критериев для санкций, включив в него коррупцию. Евродепутаты считают, что санкционный режим следует применять и к тем, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека.

Издание DW пише, что под этим часто понимают олигархов, хотя определение "олигарх" в резолюции не содержится.

"Коррупция оказывает опустошительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность государственных институтов и верховенства права", - пояснили евродепутаты свой призыв.

Напомним, Евросоюз создаст санкционный механизм аналогичный "акту Магнитского".

Читайте РБК-Украина в Google News
СанкцииолигархиЕвросоюз