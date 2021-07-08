Санкції за корупцію: в ЄС пропонують змінити "акт Магнітського"

У Страсбурзі підтримали резолюцію, присвячену режиму санкцій за порушення прав людини.

У той же час Європарламент закликав Єврокомісію законодавчим шляхом запропонувати розширити перелік критеріїв для санкцій, включивши в нього корупцію. Євродепутати вважають, що санкційний режим слід застосовувати і до тих, хто створює економічні та фінансові умови для порушень прав людини.

Видання DW пише, що під цим часто розуміють олігархів, хоча визначення "олігарх" в резолюції не міститься.



"Корупція надає спустошливий вплив на ситуацію з дотриманням прав людини і часто підриває функціонування і легітимність державних інститутів і верховенства права", - пояснили євродепутати свій заклик.