Евросоюз создаст санкционный механизм аналогичный "акту Магнитского"

Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Решение было принято сегодня в Брюсселе

В Евросоюзе планируют создать санкционный механизм в сфере прав человека, аналогичный "акту Магнитского" в США. Об этом сообшает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.

Он назвал будущий санкционный режим "всеобъемлющим", добавив, что руководство Евросоюза единогласно одобрило идею. В ближайшее время служба ЕС по иностранным делам и политике безопасности начнет работу по подготовке соответствующей документации.

Акт Магнитского был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в "список Магнитского" включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные, или схожие правовые акты, были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

Напомним, ранее министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе 10 декабря 2018 года дали политическое согласие на предложение Нидерландов о введении нового режима санкций против лиц, обвиняемых в нарушении прав человека во всем мире.