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Санкции ЕС против России будут в силе до полной реализации Минска, - глава Евросовета

Автор: Андрей Козловский

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкции Евросоюза против России останутся в силе до полной реализации Минских соглашений. Дипломат сейчас находится в Украине.

Об этом Шарль Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

"Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", - написал президент Европейского совета.

Он отметил, что вместе с Зеленским на линии соприкосновения в Луганской области они призвали к полному открытию всех пунктов пропуска.

Напомним, сегодня, 2 марта, Шарль Мишель приехал в Украину. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в зоне проведения Операции объединенных сил в Луганской области.

В рамках этого визита в Украину, глава Евросовета планировал посетить линию соприкосновения на Донбассе, почтить память жертв Майдана, ознакомиться на практике, как действует помощь ЕС в преодолении COVID и прочее

Кроме того, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе встречи они обсудили ассоциацию Украины с Евросоюзом.

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