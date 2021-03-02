Санкции ЕС против России будут в силе до полной реализации Минска, - глава Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкции Евросоюза против России останутся в силе до полной реализации Минских соглашений. Дипломат сейчас находится в Украине.

Об этом Шарль Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

"Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", - написал президент Европейского совета. Он отметил, что вместе с Зеленским на линии соприкосновения в Луганской области они призвали к полному открытию всех пунктов пропуска.