Санкції ЄС проти Росії будуть в силі до повної реалізації Мінська, - глава Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії залишаться в силі до повної реалізації Мінських угод. Дипломат зараз перебуває в Україні.
"Єдиний шлях вперед - це повне виконання Мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі до тих пір, поки їх реалізація не стане реальністю", - написав президент Європейської ради.
Він зазначив, що разом із Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів пропуску.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, Шарль Мішель приїхав в Україну. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у зоні проведення Операції об'єднаних сил в Луганській області.
В рамках цього візиту в Україну, глава Євроради планував відвідати лінію дотику на Донбасі, вшанувати пам'яті жертв Майдану, ознайомитись на практиці, як діє допомога ЄС у подоланні COVID та інше
Крім того, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.