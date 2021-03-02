Санкції ЄС проти Росії будуть в силі до повної реалізації Мінська, - глава Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії залишаться в силі до повної реалізації Мінських угод. Дипломат зараз перебуває в Україні.

Про це Шарль Мішель повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Єдиний шлях вперед - це повне виконання Мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі до тих пір, поки їх реалізація не стане реальністю", - написав президент Європейської ради. Він зазначив, що разом із Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів пропуску.