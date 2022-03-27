Санкции будут действовать до вывода войск РФ с территории Украины, - глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что введенные в отношении российских физлиц и компаний санкции могут быть сняты только после вывода РФ войск с территории Украины и обязательств Кремля и прекратить агрессию.

Об этом 27 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы британского МИД газете The Telegraph .

"Мы знаем, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции - это жесткий рычаг. Эти санкции могут перестать действовать только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет", - сказала чиновник.

Министр добавила, что санкции могут вводиться еще в случае дальнейшей агрессии РФ в будущем.

"Это реальный рычаг, который я думаю, можно использовать", - говорит Трасс.

По данным британского правительства, на данный момент Лондон ввел санкции в отношении российских банков с общим объемом активов на сумму 658,65 миллиарда долларов США, а также против олигархов и членов их семей с состоянием более 197,86 миллиарда долларов.