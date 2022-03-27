ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Санкции будут действовать до вывода войск РФ с территории Украины, - глава МИД Британии

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 02:47
Санкции будут действовать до вывода войск РФ с территории Украины, - глава МИД Британии Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что введенные в отношении российских физлиц и компаний санкции могут быть сняты только после вывода РФ войск с территории Украины и обязательств Кремля и прекратить агрессию.

Об этом 27 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы британского МИД газете The Telegraph.

"Мы знаем, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции - это жесткий рычаг. Эти санкции могут перестать действовать только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет", - сказала чиновник.

Министр добавила, что санкции могут вводиться еще в случае дальнейшей агрессии РФ в будущем.

"Это реальный рычаг, который я думаю, можно использовать", - говорит Трасс.

По данным британского правительства, на данный момент Лондон ввел санкции в отношении российских банков с общим объемом активов на сумму 658,65 миллиарда долларов США, а также против олигархов и членов их семей с состоянием более 197,86 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Великобритания ввела новые санкции против России, которые нанесут ущерб оборонно-промышленному комплексу.

Также сообщалось о том, что США готовятся ввести санкций против российских компаний, которые занимаются поставкой товаров и предоставлением услуг для военных и разведывательных служб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену