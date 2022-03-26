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США введут санкции против компаний РФ, которые поставляют товары военным и разведслужбе, - WSJ

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 04:57
США введут санкции против компаний РФ, которые поставляют товары военным и разведслужбе, - WSJ Фото: США введут новые санкции против российских компаний (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции против российских компаний, которые занимаются поставкой товаров и предоставлением услуг для военных и разведывательных служб, в том числе компоненты двойного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

О введении новых ограничительных мер может быть объявлено уже со следующей недели.

Санкции министерства финансов Штатов станут продолжением ударов Вашингтона и союзников по целому ряду секторов экономики в ответ на вторжение России в Украину. В частности, эти ограничения направлены на блокирование или запрещение операций с организациями или людьми, связанными с агрессией Москвы.

Как отмечают официальные лица США, российское правительство в значительной степени полагалось на ключевые западные и международные технологии для функционирования своей оборонной промышленности. Новые санкции предназначены для компаний, входящих в закупочные сети РФ, которые производят и покупают товары как гражданского, так и военного назначения.

Ожидается, что в числе подсанкционных компаний, которые ранее попадали в "черный список" Министерства торговли США, будут: "Серния Инжиниринг", московская компания Sertal, а также четыре подставных компании, которые "Серния" и "Сертал" используют для упрощения закупок для вооруженных сил.

Санкции американского Минфина затрагивают любые финансовые операции, угрожая лишить эти компании возможности вести бизнес где бы то ни было.

Санкции в сочетании с ограничениями экспортного контроля также отрезают доступ к компьютерным чипам иностранного производства, а также к финансированию и компонентам, необходимым для их производства внутри страны.

По словам руководителя отдела глобальных санкций и рисков в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег Джустины Уокер, в совокупности эти меры "могут иметь очень большое влияние, которое затем распространится на всю российскую экономику". Она добавила, что хотя некоторые из мер экспортного контроля нацелены на технические возможности правительства и вооруженных сил, многие также затрагивают экономику в целом.

Администрация Байдена также планирует ввести ограничительные меры в отношении технологических компаний, которые также оказывают помощь Кремлю в ведении войны. Среди тех, кто попал под санкции - АО "НИИ-Вектор", АО "Микрон".

Кроме того, рассматриваются возможные санкции в отношении iGrids (имеет партнерские соглашения с несколькими фирмами, занимающимися технологиями и киберзащитой, включая "Лабораторию Касперского").

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции против России, которые нанесут ущерб оборонно-промышленному комплексу.

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