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Под санкции Британии попал ответственный за осаду Мариуполя

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Лондон, Четверг 31 марта 2022 14:16
Под санкции Британии попал ответственный за осаду Мариуполя Фото: начальник Национальный центр управления обороной РФ Михаил Мизинцев (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против начальника Национального центра командования и управления обороной России Михаила Мизинцева. Он ответственный за блокаду Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Британии.

"Прозванный "мясником Мариуполя", Михаил Мизинцев является начальником Национального центра командования и управления обороной, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Мизинцев известен тем, что использует отвратительную тактику, включая обстрелы гражданских центров в сирийском Алеппо в 2015-16 годах и теперь в Мариуполе - где совершаются зверства против украинского народа.

Напомним, Британия также ввела санкции против 12 российских пропагандистов и СМИ.

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