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Під санкції Британії потрапив відповідальний за облогу Маріуполя

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Лондон, Четвер 31 березня 2022 14:16
Під санкції Британії потрапив відповідальний за облогу Маріуполя Фото: начальник Національний центр управління обороною РФ Михайло Мізінцев (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Великобританії ввело санкції проти начальника Національного центру командування і управління обороною Росії Михайла Мізінцева. Він відповідальний за блокаду Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Британії.

"Прозваний "м'ясником Маріуполя", Михайло Мізінцев є начальником Національного центру командування і управління обороною, де плануються і контролюються всі російські військові операції по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Мізінцев відомий тим, що використовує огидну тактику, включаючи обстріли цивільних центрів в сирійському Алеппо в 2015-16 роках і тепер в Маріуполі - де відбуваються звірства проти українського народу.

Нагадаємо, Британія також ввела санкції проти 12 російських пропагандистів і ЗМІ.

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