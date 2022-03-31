Під санкції Британії потрапив відповідальний за облогу Маріуполя

Міністерство закордонних справ Великобританії ввело санкції проти начальника Національного центру командування і управління обороною Росії Михайла Мізінцева . Він відповідальний за блокаду Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Британії .

"Прозваний "м'ясником Маріуполя", Михайло Мізінцев є начальником Національного центру командування і управління обороною, де плануються і контролюються всі російські військові операції по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Мізінцев відомий тим, що використовує огидну тактику, включаючи обстріли цивільних центрів в сирійському Алеппо в 2015-16 роках і тепер в Маріуполі - де відбуваються звірства проти українського народу.