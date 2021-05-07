Санкции, аномальные ставки и вылет из УПЛ: что известно о скандале вокруг "Миная"

Аномальные ставки в матче с "Шахтером"

Игра должна была начаться в 19:00. Обычно команды приезжают на стадион как минимум за час и за 45 минут до стартового свистка выходят на разминку. "Минай" же на "Олимпийский", где проходила игра, приехал, по информации транслятора, за 40 минут. При этом на разминку игроки не вышли, как впрочем, и на поле в запланированное время. При этом игроки закарпатского клуба закрылись в раздевалке и отказывались выходить. Делегаты матча пригрозили засчитать техническое поражение клубу, если те не выйдут в подтрибунное помещение в 19:25. В итоге игроки "Миная" таки на поле вышли, а разминку провели в раздевалке.

В СМИ сразу же появилась информация о том, что игроки "Миная" не хотят выходить на поле из-за якобы аномальных ставок на разгромную победу "Шахтера" с разницей больше чем 3,5 гола. Информацию об аномальных ставках сегодня подтвердили и в Украинской ассоциации футбола. При этом комитет этики и честной игры УАФ даже обращался к букмекерам заморозить выплаты и не принимать новые ставки по ходу матча. В итоге поединок завершился победой "горняков" как раз со счетом 4:0.

Фактор Севидова

В конце марта в прессу просочились слухи о том, что после отставки Василия Кобина "Минай" должен возглавить Александр Севидов. Его неоднократно подозревали в участии в договорных матчах, а в прошлом году УАФ дисквалифицировала Севидова на пять лет. Ему вменяют участие в "договорняках" с командой "Сумы" - последним украинским клубом, который он возглавлял. Сам же клуб был лишен профессионального статуса. С таким решением Севидов не согласился и подал апелляцию на решение КДК.

В итоге Севидов "Минай" так и не возглавил - место наставника занял Николай Цимбал, но вот в структуре клуба остался. По словам самого Севидова, он в "Минае" будет заниматься "созданием научно-методического отдела".

Санкции СНБО против владельца

В начале апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 10 топ-контрабандистов Украины. Среди них оказался и владелец "Миная" Валерий Пересоляк. Активы контрабандистов были заморожены. В прессе появились слухи, что в связи с санкциями против владельца, клуб и вовсе может прекратить свое существование.

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В итоге УАФ обратилась к букмекерам с просьбой ограничить прием ставок на последний матч "Миная" в УПЛ, а также заявила, что проведет проверку других матчей закарпатского клуба. Также пообещали передать все собранные материалы в полицию. А тем временем, "Минай" уже окончательно распрощался с шансами остаться в УПЛ и вылетает в Первую лигу.