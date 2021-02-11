Санкции за агрессию против Украины сохранятся, пока РФ не изменит свой курс, - США
Соединенные Штаты никогда не признает попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс.
"США никогда не признает попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе будут сохраняться, пока РФ не изменит своего курса. Мы поддерживаем минские соглашения, как путь вперед для урегулирования", - заявил он.
По словам Хантера, урегулирование должно быть дипломатичным с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.
При этом он подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.
"Мы призываем РФ вывести войска из Украины, прекратить поддержку марионеток и других военных формирований и выполнять свои обязательства в рамках Минска. Призываем допустить международные организации на оккупированные территории", - заявил Хантер.
Напомним, ранее в американском посольстве в Киеве уверяли, что США останутся непреклонными в поддержке Украины во время правления администрации президента Байдена.
Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января встретился с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.