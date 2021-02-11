Санкции за агрессию против Украины сохранятся, пока РФ не изменит свой курс, - США

Соединенные Штаты никогда не признает попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс.

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель американской миссии Родни Хантер .

"США никогда не признает попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе будут сохраняться, пока РФ не изменит своего курса. Мы поддерживаем минские соглашения, как путь вперед для урегулирования", - заявил он.

По словам Хантера, урегулирование должно быть дипломатичным с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом он подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.

"Мы призываем РФ вывести войска из Украины, прекратить поддержку марионеток и других военных формирований и выполнять свои обязательства в рамках Минска. Призываем допустить международные организации на оккупированные территории", - заявил Хантер.