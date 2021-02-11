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Санкции за агрессию против Украины сохранятся, пока РФ не изменит свой курс, - США

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 20:18
Санкции за агрессию против Украины сохранятся, пока РФ не изменит свой курс, - США Фото: Родни Хантер (flickr.com/usmissiontotheun)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты никогда не признает попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс.

Об этом заявил на заседании Совбеза ООН представитель американской миссии Родни Хантер.

"США никогда не признает попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе будут сохраняться, пока РФ не изменит своего курса. Мы поддерживаем минские соглашения, как путь вперед для урегулирования", - заявил он.

По словам Хантера, урегулирование должно быть дипломатичным с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом он подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.

"Мы призываем РФ вывести войска из Украины, прекратить поддержку марионеток и других военных формирований и выполнять свои обязательства в рамках Минска. Призываем допустить международные организации на оккупированные территории", - заявил Хантер.

Напомним, ранее в американском посольстве в Киеве уверяли, что США останутся непреклонными в поддержке Украины во время правления администрации президента Байдена.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января встретился с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

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