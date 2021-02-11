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Санкції за агресію проти України збережуться, поки РФ не змінить свій курс, - США

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 20:18
Санкції за агресію проти України збережуться, поки РФ не змінить свій курс, - США Фото: Родні Хантер (flickr.com/usmissiontotheun)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.

Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник американської місії Родні Хантер.

"США ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Криму і агресію на Донбасі будуть зберігатися, поки РФ не змінить свого курсу. Ми підтримуємо мінські угоди, як шлях вперед для врегулювання", - заявив він.

За словами Хантера, врегулювання має бути дипломатичним з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.

При цьому він підкреслив, що Росія повинна негайно припинити свою агресію на сході України і окупацію Криму.

"Ми закликаємо РФ вивести війська з України, припинити підтримку маріонеток та інших військових формувань і виконувати свої зобов'язання в рамках Мінська. Закликаємо допустити міжнародні організації на окуповані території", - заявив Мисливець.

Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 28 січня зустрівся з тимчасово повіреної у справах США в Україні Христиною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

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