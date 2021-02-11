Санкції за агресію проти України збережуться, поки РФ не змінить свій курс, - США

Сполучені Штати ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.

Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник американської місії Родні Хантер .

"США ніколи не визнає спробу анексії Криму Росією. Тому санкції за окупацію Криму і агресію на Донбасі будуть зберігатися, поки РФ не змінить свого курсу. Ми підтримуємо мінські угоди, як шлях вперед для врегулювання", - заявив він.

За словами Хантера, врегулювання має бути дипломатичним з урахуванням суверенітету і територіальної цілісності України.

При цьому він підкреслив, що Росія повинна негайно припинити свою агресію на сході України і окупацію Криму.

"Ми закликаємо РФ вивести війська з України, припинити підтримку маріонеток та інших військових формувань і виконувати свої зобов'язання в рамках Мінська. Закликаємо допустити міжнародні організації на окуповані території", - заявив Мисливець.