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Данилов встретился с поверенным в делах США в Украине: что обсудили

Киев, Четверг 28 января 2021 18:46
Данилов встретился с поверенным в делах США в Украине: что обсудили
Фото: встреча Алексея Данилова с Кристиной Квин (rnbo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сегодня, 28 января, встретился с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Данилов проинформировал Квин о том, что в Украине сейчас разрабатывают и готовят к утверждению 14 секторальных стратегий по национальной безопасности. Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между США и Украиной в военно-технической сфере.

В то же время секретарь СНБО отметил важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами для противодействия гибридным угрозам и информационному терроризму.

Кроме того, Квин заверила Данилова в неизменности поддержки Украины Вашингтоном. Также она выразила готовность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Напомним, недавно Квин встречалась с фракцией "Слуга народа" из-за ситуации с санкциями против народного депутата Александра Дубинского. В США считают, что нардеп вмешивался в президентские выборы.

Добавим, в американском посольстве уверяли, что США останутся непреклонными в поддержке Украины во время правления администрации президента Байдена.

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