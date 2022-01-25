UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Санкции на 50 миллиардов. США предлагают ограничить сырьевой экспорт России, - BILD

Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки предлагают ввести жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности, речь идет о существенном ограничении российского сырьевого экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По данным BILD, госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять западным союзникам, какую цену придется заплатить российскому президенту Владимиру Путину, если он нападет на Украину.

"США и Запад хотят атаковать роль России как крупнейшего в мире поставщика сырья", - пишет издание.

Также сообщается, что во время визита Блинкена в Берлине был представлен санкционный план. В частности, предлагается перекрыть российские торговые пути по всему миру, заблокировать поставки сырья из России, а также резко сократить персонал российских посольств в западных странах.

BILD отмечает, что ожидаемый экономический ущерб России от этих санкций составит 50 млрд долларов.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала угрозу санкций против России более эффективным средством, чем их немедленное введение.

Сегодня британский премьер Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев, но подчеркнул, что эскалация повлечет новые санкции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВторжение России в Украину