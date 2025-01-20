ua en ru
Пн, 20 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Санкт-Петербурге уничтожен локомотив, обеспечивавший логистику оккупационной армии РФ (видео)

Понедельник 20 января 2025 14:14
UA EN RU
В Санкт-Петербурге уничтожен локомотив, обеспечивавший логистику оккупационной армии РФ (видео) Иллюстративное фото: локомотив 3M62У был уничтожен в Санкт-Петербурге (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В российском Санкт-Петербурге на днях был уничтожен локомотив 3M62У. Он обеспечивал логистику российской оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.

По данным ГУР, российский локомотив был уничтожен еще 18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург. Этот локомотив россияне использовали для логистического обеспечения своей армии.

По предварительным данным, огонь уничтожил всю систему управления.

"Локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит", - сообщили в ГУР.

Ранее мы писали о том, что в ноябре в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, которые были загружены углем.

Также партизаны совершили диверсию на железной дороге в Ростовской области России. Агенты партизанского движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкт-Петербург Российская Федерация ГУР Война в Украине
NEWS
Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти
Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти
DAILY
"Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Здесь нет НАТО, я – каменщик из Дании". Почему иностранцы воюют за Украину и что говорят о россиянах