В Санкт-Петербурге уничтожен локомотив, обеспечивавший логистику оккупационной армии РФ (видео)
В российском Санкт-Петербурге на днях был уничтожен локомотив 3M62У. Он обеспечивал логистику российской оккупационной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Украины.
По данным ГУР, российский локомотив был уничтожен еще 18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург. Этот локомотив россияне использовали для логистического обеспечения своей армии.
По предварительным данным, огонь уничтожил всю систему управления.
"Локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, восстановлению не подлежит", - сообщили в ГУР.
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Также партизаны совершили диверсию на железной дороге в Ростовской области России. Агенты партизанского движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.
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