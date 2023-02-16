У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою голову фінансового управління Міноборони РФ

Про смерть жінки стало відомо вранці у середу, 15 січня. 58-річна Марина Янкіна жила у будинку, біля під'їзду якого знайшли її тіло.

У прес-службі Західного військового округу виданню підтвердили, що жінка була їхньою співробітницею, проте за рештою коментарів відправили до слідчих органів.

Як пише Telegram-канал Baza, Марину Янкіну мертвою виявила перехожа біля під'їзду будинку по вулиці Замшина. Зважаючи на все, жінка випала з вікна.

За даними Mash на Мойке, тіло чиновниці виявили біля будинку №31.

"Речі та документи 58-річної жінки знайшли на загальному балконі 16-го поверху - наразі слідчі органи з'ясовують усі деталі та причини того, що сталося", - йдеться у повідомленні.

До роботи в Міноборони РФ Марина Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше у Росії знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії "Лукойл" Олександра Суботіна. Мільярдер помер під час сеансу у шамана.

Також в центрі Москви нібито застрелився відставний генерал ФСБ Євген Лобачов. Поліцейські, оглянувши місце події, виявили пістолет біля тіла 76-річного пенсіонера.