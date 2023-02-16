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В Санкт-Петербурге нашли мертвой главу финансового управления Минобороны РФ

Фото: в Санкт-Петербурге нашли мертвой главу финансового управления Минобороны РФ (politros com)
Автор: Наталия Гурковская

В Петербурге обнаружили тело 58-летней Марины Янкиной - главы управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу. Предварительно, она покончила с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонтанку.

О смерти женщины стало известно утром в среду, 15 января. 58-летняя Марина Янкина жила в доме, возле подъезда которого нашли ее тело.

В пресс-службе Западного военного округа изданию подтвердили, что женщина являлась их сотрудницей, однако за остальными комментариями отправили в следственные органы.

Как пишет Telegram-канал Baza, Марину Янкину мёртвой обнаружила прохожая у подъезда дома по улице Замшина. Судя по всему, женщина выпала из окна.

По данным Mash на Мойке, тело чиновницы обнаружили около дома №31.

"Вещи и документы 58-летней женщины нашли на общем балконе 16-го этажа - сейчас следственные органы выясняют все детали и причины случившегося", - говорится в сообщении.

До работы в Минобороны РФ Марина Янкина работала в Федеральной налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее в России нашли тело бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Миллиардер умер во время сеанса у шамана.

Также в центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет возле тела 76-летнего пенсионера.

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