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У Санкт-Петербурзі сталася сильна пожежа

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Санкт-Петербург, РФ, Понеділок 10 липня 2023 07:19
У Санкт-Петербурзі сталася сильна пожежа Фото: у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

У Санкт-Петербурзі (РФ) сталася сильна пожежа на території виробничо-складської будівлі. Площа загоряння склала 3,5 тисячі кв.м. Рятувальники проводили евакуацію громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram російського МНС.

Пожежа сталася вранці в понеділок, 10 липня, у Калінінському районі міста.

За даними відомства, з палаючої будівлі було евакуйовано 7 людей.

Також повідомляється, що вогонь швидко поширюється через високе пожежне завантаження.

На місці події зі складу МНС працюють 110 осіб та 27 одиниць техніки. Крім того, "проводиться нарощування угруповання".

Даних про можливі жертви та постраждалих наразі немає. Пожежу вже було локалізовано.

У відомстві додали, що фахівці мають намір провести вимірювання повітря для визначення концентрації шкідливих речовин.

Надзвичайні події у РФ

У Російській Федерації останнім часом фіксують дедалі більшу кількість НП, а стаються вони в різних регіонах, як близьких до кордону, так і віддалених. Так, у країні-агресорі трапляються пожежі, дрони врізаються в будинки або ж відбуваються вибухи.

Нагадаємо, що нещодавно в Санкт-Петербурзі також сталася пожежа у районі складів. Перед тим у Підмосков'ї в Хімках сталася пожежа в нежитловій будівлі, де знаходяться різні підприємства.

А 7 липня стало відомо, що в російській Самарській області стався вибух на заводі вибухових речовин, внаслідок чого загинуло шестеро людей.

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