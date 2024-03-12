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У Санкт-Петербурзі сталася пожежа у районі ТЕЦ (відео)

Фото: у Санкт-Петербурзі сталася пожежа у районі ТЕЦ 12 березня (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Санкт-Петербурзі (РФ) сталася пожежа в районі ТЕЦ "Південна". Вогонь поширився на кількасот квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Mash на Мойці".

"Сильна пожежа та густий стовп диму в районі "Південної" ТЕЦ на Софійській" - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, повідомлення про постраждалих нібито не надходили.

"Займання сталося в ангарі на Вантажному проїзді, 33 розмірами 10х100 метрів - горять дерев'яні палети на площі 300 квадратів", - уточнили автори.

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Російська ФедераціяТЕЦПожежа