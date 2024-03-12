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В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе ТЭЦ (видео)

Фото: в Санкт-Петербурге произошел пожар в районе ТЭЦ 12 марта (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Санкт-Петербурге (РФ) произошел пожар в районе ТЭЦ "Южная". Огонь распространился на несколько сотен квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Mash на Мойке".

"Сильный пожар и густой столб дыма в районе "Южной" ТЭЦ на Софийской" - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, сообщения о пострадавших якобы не поступали.

"Возгорание произошло в ангаре на Грузовом проезде, 33 размерами 10х100 метров - горят деревянные паллеты на площади 300 квадратов", - уточнили авторы.

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Российская ФедерацияТЭЦПожар