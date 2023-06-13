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У Санкт-Петербурзі сталася пожежа в районі метро (відео)

Ілюстративне фото: у Санкт-Петербурзі сталася пожежа в районі метро (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа у виробничій будівлі в районі кільцевої автодороги та метро "Купчино".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, займання почалося в одній з виробничих будівель на Вітебському проспекті. Пожежники вже працюють на місці.

Відомо, що постраждала від займання будівля була різнорівневою. Про постраждалих наразі не повідомляється, як і про площу пожежі.

Пожежі в Росії

Останнім часом в Росії почастішали випадки пожеж, що трапляються як у прикордонних регіонах, так і в дуже віддалених від кордону населених пунктах.

Тільки сьогодні вранці у Краснодарському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі в районі Яблонівського мосту.

Окрім того, 11 червня у Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на території заводу "Ростсельмаш".

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ПожежаСанкт-ПетербургРосійська Федерація