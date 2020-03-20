Санитарная блокада: как неподконтрольный Донбасс закрывают на карантин

Проезд через КПВВ сильно ограничен (фото: dpsu.gov.ua)

Командующий ООС в начале недели ограничил работу пунктов пропуска. Теперь выехать с оккупированного Донбасса – нетривиальная задача, с которой помогает Офис украинского омбудсмена. Так называемая "ДНР" закрывает линию разграничения с подконтрольной частью Украины. Несмотря на все новые случаи пневмонии, там отрицают подозрения на коронавирус и не спешат вводить карантин. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пока весь мир борется с COVID-19, на Донбассе продолжается война. Мирное население страдает от боевых действий, за последние дни были ранены как минимум двое гражданских. В условиях карантина те, кто живут возле линии разграничения, могут оказаться в ситуации гуманитарной катастрофы.

Свободное движение граждан через КПВВ уже запрещено. Украинское правительство отложило верификацию соцвыплат для тех, кто проживает на "той стороне", на 60 дней. Получить пенсию пока можно на банковскую карту. Начиная с полуночи 21 марта, так называемая "ДНР" полностью перекрывает линию разграничения. До этого момента еще есть возможность выехать на подконтрольную часть Украины.

Главари боевиков тем временем говорят, что коронавируса на оккупированных территориях нет. Работают учебные заведения и продолжаются массовые мероприятия. По данным "Восточной правозащитной группы", частичный карантин там могут ввести только со следующей недели, но к пандемии в ОРДЛО не готовы.

Вернуться домой

Утром воскресенья, 15 марта, командующий ООС распорядился с понедельника закрыть пункты пропуска через линию разграничения. В новостях эта информация широко разошлась ближе к полудню. Люди начали выбираться с оккупированных территорий, но удалось далеко не всем – КПВВ закрываются в 18:30.

Из-за войны многие люди выехали на подконтрольную часть Украины, нашли здесь работу или поступили в учебные заведения. Но не все получили справку переселенца и поменяли место постоянной регистрации. Часть из них продолжает навещать родственников на оккупированных территориях.

С 16 марта въехать на подконтрольную территорию могут только граждане, которые имеют здесь постоянную регистрацию, а выехать в ОРДЛО – те, кто там проживают. В обратном порядке проезд запрещен. Многие из тех, кто поехал на выходных в Донецк и Луганск, согласно приказу, потеряли возможность вернуться домой, как и студенты в Харькове с "пропиской" в общежитиях, которые закрылись на карантин.

"У меня самого "прописка" в городе Антрацит на неподконтрольной территории. Я принципиально справку переселенца не оформлял. Если бы я оказался в такой ситуации, меня бы тоже не выпускали. В украинских реалиях, получить новую "прописку" – это фактически купить себе новую квартиру или жениться/выйти замуж", – объяснил изданию представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Граждан пропускают в особых случаях (фото: dpsu.gov.ua)

Правозащитники и Офис уполномоченной Верховной рады по правам человека теперь помогают попасть домой людям с обеих сторон линии разграничения. По словам Лисянского, пограничники и военные идут на встречу, хотя каждый "кейс" рассматривается индивидуально. Официальное разъяснение по этому поводу появилось только в среду.

"В последние дни мы видим, что пассажиропоток через линию разграничения существенно уменьшился. Если раньше в пиковые дни ее пересекали по 40-50 тысяч людей, то за прошлые сутки (18 марта, – ред.) – 3,3 тысячи лиц, большинство из них в направлении оккупированной территории", – сказал РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, людям, которые прибывали на КПВВ, разъясняли суть новых ограничений. Демченко утверждает, что большинство из них самостоятельно отказалось пересекать линию разграничения. Пограничники готовы изменить режим пропуска, если командование Объединенных сил даст новое распоряжение.

При этом в пресс-центре штаба ООС изданию уточнили, что пересматривать приказ пока не намерены. В отдельных случаях командование разрешает пересечь линию разграничения в связи с "важными жизненными обстоятельствами". Сюда входит учеба, лечение, работа или смерть близкого. За прошлые сутки этой опцией воспользовались почти 70 человек.

"Мы помогаем людям, которые хотят приехать в ОРДЛО или на подконтрольную территорию к себе домой, чтобы соблюдать карантин. Это все в ручном режиме, в воскресенье об этом объявили и у меня сразу в понедельник начались тысячи звонков. Люди говорят, что не читали интернет, не успели пройти КПВВ – это нужно учитывать", – рассказал РБК-Украина Лисянский.

Он утверждает, что 90% обращений удалось решить позитивно. В большинстве случаев гражданина пропустят через линию разграничения, но только один раз. Пересечение будет зафиксировано в базе и до 3 апреля человек останется на той территории, которую выбрал для прохождения карантина.

Ушли в отрицание

За годы войны на Донбассе появилось такое понятие как "пенсионный туризм". Для того, чтобы получить соцвыплату в качестве переселенца или пенсию, нужно раз в два месяца проходить верификацию. Для этого пенсионеры из ОРДЛО ездили на подконтрольную территорию. Теперь же через КПВВ их пропустят только в одну сторону.

Потому верификацию временно отложили. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников напомнил, что пенсионеры более уязвимы к коронавирусу. Правительство хочет обезопасить их от лишних рисков.

"Людям не нужно делать никаких дополнительных действий, пенсии и социальная помощь будут насчитываться автоматически и в полном объеме. Эти средства можно будет свободно получить по окончанию карантина, или же пользоваться банковской картой – безналичными средствами, банковские карты ни в коем случае не будут блокироваться", – объяснил Резников.

Пенсионеры на Донбассе будут получать выплаты (фото: Ратынский Вячеслав / УНИАН)

Правда, полностью обезопасить людей, которые остались на неподконтрольных территориях, от COVID-19 не удастся. Дело в том, что лидеры боевиков категорически отказываются признавать угрозу. В полночь субботы, 21 марта, они закроют линию разграничения со своей стороны. Местные пропагандисты утверждают, что так намерены защитить население от пандемии.

При этом граница с Россией открыта, правда на ее территорию могут попасть только держатели паспорта с двуглавым орлом. Также разрешен выезд "организованным группам для получения российского гражданства". В Госдуме РФ говорят, что паспорта получили 225 тысяч жителей неподконтрольных Киеву территорий, за текущий год оккупанты намерены выдать еще 600-800 тысяч.

Представитель украинского омбудсмена на Донбассе рассказал РБК-Украина, что в ОРДЛО на данный момент отказываются признавать случаи COVID-19. По словам Лисянского, в так называемой "ЛНР" убеждают, что получили тесты на коронавирус, однако это не так. По факту карантин на этой территории не введен: школы не закрыты, проводятся массовые мероприятия. Не лучше дела обстоят и у "ДНР".

"Там ситуация очень критическая. Во всем мире коронавирус, а там "главный санитарный врач" заявил, что у них проблема со свиным гриппом – умерли 40 человек", – уточнил Лисянский.

Хотя, по данным "Восточной правозащитной группы", только за прошлую неделю к медикам обратились почти 600 жителей неподконтрольных территорий с симптомами ОРВИ. С подозрением на пневмонию госпитализирован 91 человек. Следует напомнить, что заболевание, которое вызывает новый коронавирус – это атипичная пневмония. Без специальных тестов определить COVID-19 невозможно.

В среду, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Украинская сторона просила помочь в борьбе с коронавирусом, в то время как представители ОРДЛО подобных просьб не озвучивали. То есть тест-систем там нет до сих пор.

Гуманитарные организации продолжат помогать переселенцам (фото: icrc.org)

Параллельно с пандемией коронавируса мир погружается в затяжной экономический кризис. Первыми его последствия ощутят люди в зонах конфликтов и гуманитарных катастроф. В их числе и те, кто живет на прифронтовом Донбассе. Международные организации намерены и дальше их поддерживать.

"Людям, которые живут в уязвимых местах, мы как помогали продуктами, так и продолжаем помогать. Сейчас мы ведем диалог с властями, чтобы мы могли завозить продукты на неподконтрольную территорию. Также продолжается работа с медицинскими учреждениями, чтобы они были обеспечены необходимым", – отметил спикер МККК в Украине Александр Власенко.

Красный Крест также призывает стороны конфликта принять меры, чтобы от боевых действий не пострадали гражданское население и критическая инфраструктура. В рамках карантина помочь им будет куда сложнее.

"Единственный удар по объектам водоснабжения может привести к летальному исходу для тысяч гражданских лиц, которые не смогут воспользоваться таким простым способом предотвращения заболевания как частое мытье рук. Это особенно касается пожилых людей, которые остаются одной из самых уязвимых категорий людей, проживающих в районе линии соприкосновения", – объяснили в МККК.