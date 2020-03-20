Санітарна блокада: як непідконтрольний Донбас закривають на карантин

Проїзд через КПВВ сильно обмежений (фото: dpsu.gov.ua)

Командувач ООС на початку тижня обмежив роботу пунктів пропуску. Тепер виїхати з окупованого Донбасу – нетривіальна задача, з якою допомагає Офіс українського омбудсмена. Так звана "ДНР" закриває лінію розмежування з підконтрольною частиною України. Незважаючи на всі нові випадки пневмонії, там заперечують підозри на коронавірус і не поспішають вводити карантин. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Поки весь світ бореться з COVID-19, на Донбасі триває війна. Мирне населення страждає від бойових дій, за останні дні були поранені щонайменше двоє цивільних. В умовах карантину ті, хто живуть біля лінії розмежування, можуть опинитися в ситуації гуманітарної катастрофи.

Вільний рух громадян через КПВВ вже заборонено. Український уряд відклав верифікацію соцвиплат для тих, хто проживає на "тій стороні", на 60 днів. Отримати пенсію поки можна на банківську карту. Починаючи з опівночі 21 березня, так звана "ДНР" повністю перекриває лінію розмежування. До цього моменту є можливість виїхати на підконтрольну частину України.

Ватажки бойовиків тим часом кажуть, що коронавірусу на окупованих територіях немає. Працюють навчальні заклади і тривають масові заходи. За даними "Східної правозахисної групи", частковий карантин там можуть ввести тільки з наступного тижня, але до пандемії в ОРДЛО не готові.

Повернутися додому

Вранці неділі, 15 березня, командувач ООС розпорядився з понеділка закрити пункти пропуску через лінію розмежування. В новинах ця інформація широко розійшлася ближче до полудня. Люди почали вибиратися з окупованих територій, але вдалося далеко не всім – КПВВ закриваються в 18:30.

Через війну багато людей виїхали на підконтрольну частину України, знайшли тут роботу або вступили до навчальних закладів. Але не всі отримали довідку переселенця і поміняли місце постійної реєстрації. Частина з них продовжує відвідувати родичів на окупованих територіях.

З 16 березня в'їхати на підконтрольну територію можуть тільки громадяни, які мають постійну реєстрацію, а виїхати в ОРДЛО – ті, хто там проживають. У зворотному порядку проїзд заборонений. Багато з тих, хто поїхав на вихідних в Донецьк і Луганськ, згідно з наказом, втратили можливість повернутися додому, як і студенти в Харкові з "пропискою" у гуртожитках, які закрилися на карантин.

"У мене самого "прописка" в місті Антрацит на непідконтрольній території. Я принципово довідку переселенця не оформляв. Якби я опинився в такій ситуації, мене б теж не випускали. В українських реаліях, отримати нову "прописку" – це фактично купити собі нову квартиру або одружитися/вийти заміж", – пояснив виданню представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

Громадян пропускають в особливих випадках (фото: dpsu.gov.ua)

Правозахисники і Офіс уповноваженого Верховної ради з прав людини тепер допомагають потрапити додому людям з обох сторін лінії розмежування. За словами Лисянського, прикордонники і військові йдуть на зустріч, хоча кожен "кейс" розглядається індивідуально. Офіційне роз'яснення з цього приводу з'явилося лише в середу.

"В останні дні ми бачимо, що пасажиропотік через лінію розмежування суттєво зменшився. Якщо раніше в пікові дні її перетинали по 40-50 тисяч людей, то за минулу добу (18 березня, – ред.) – 3,3 тисячі осіб, більшість з них у напрямку окупованої території", – сказав РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, людям, які прибували на КПВВ, роз'яснювали суть нових обмежень. Демченко стверджує, що більшість з них самостійно відмовилися перетинати лінію розмежування. Прикордонники готові змінити режим пропуску, якщо командування Об'єднаних сил дасть нове розпорядження.

При цьому в прес-центрі штабу ООС виданню уточнили, що переглядати наказ поки не мають наміру. В окремих випадках командування дозволяє перетнути лінію розмежування у зв'язку з "важливими життєвими обставинами". Сюди входить навчання, лікування, робота або смерть близької людини. За минулу добу цією опцією скористалися майже 70 осіб.

"Ми допомагаємо людям, які хочуть приїхати в ОРДЛО або на підконтрольну територію до себе додому, щоб дотримуватися карантину. Це все в ручному режимі, в неділю про це оголосили і в мене відразу в понеділок почалися тисячі дзвінків. Люди кажуть, що не читали інтернет, не встигли пройти КПВВ – це потрібно враховувати", – розповів РБК-Україна Лисянський.

Він стверджує, що 90% звернень вдалося вирішити позитивно. У більшості випадків громадянина пропустять через лінію розмежування, але тільки один раз. Перетин буде зафіксовано в базі і до 3 квітня він залишиться на тій території, яку обрав для проходження карантину.

Пішли в заперечення

За роки війни на Донбасі з'явилося таке поняття як "пенсійний туризм". Для того, щоб отримати соцвиплату переселенця або пенсію, потрібно раз в два місяці проходити верифікацію. Для цього пенсіонери з ОРДЛО їздили на підконтрольну територію. Тепер же через КПВВ їх пропустять тільки в одну сторону.

Тому верифікацію тимчасово відклали. Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков нагадав, що пенсіонери більш уразливі до коронавірусу. Уряд хоче убезпечити їх від зайвих ризиків.

"Людям не потрібно робити ніяких додаткових дій, пенсії та соціальна допомога буде нараховуватися автоматично і в повному обсязі. Ці кошти можна буде вільно отримати по закінченню карантину, або ж користуватися банківською картою – безготівковими коштами, банківські карти в жодному разі не будуть блокуватися", – пояснив Резніков.

Пенсіонери на Донбасі будуть отримувати виплати (фото: Ратинського В'ячеслав / УНІАН)

Правда, повністю убезпечити людей, які залишилися на непідконтрольних територіях, від COVID-19 не вдасться. Справа в тому, що лідери бойовиків категорично відмовляються визнавати загрозу. Опівночі суботи, 21 березня, вони закриють лінію розмежування зі свого боку. Місцеві пропагандисти стверджують, що так мають намір захистити населення від пандемії.

При цьому кордон з Росією відкритий, правда на її територію можуть потрапити тільки власники паспортів з двоголовим орлом. Також дозволений виїзд "організованим групам для отримання російського громадянства". У Держдумі РФ кажуть, що паспорти отримали 225 тисяч жителів непідконтрольних Києву територій, за поточний рік окупанти мають намір видати ще 600-800 тисяч.

Представник українського омбудсмена на Донбасі розповів РБК-Україна, що в ОРДЛО на даний момент відмовляються визнавати випадки COVID-19. За словами Лисянського, в так званій "ЛНР" переконують, що отримали тести на коронавірус, однак це не так. За фактом карантин на цій території не введено: школи не закриті, проводяться масові заходи. Не краще справи йдуть і в "ДНР".

"Там ситуація дуже критична. У всьому світі коронавірус, а там "головний санітарний лікар заявив, що у них проблема зі свинячим грипом – померло 40 осіб", – уточнив Лисянський.

Хоча, за даними "Східної правозахисної групи", лише за минулий тиждень до медиків звернулися майже 600 жителів непідконтрольних територій з симптомами ГРВІ. З підозрою на пневмонію госпіталізована 91 людина. Слід нагадати, що захворювання, яке викликає новий коронавірус – це атипова пневмонія. Без спеціальних тестів визначити COVID-19 неможливо.

У середу, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та головою Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером. Українська сторона просила допомогти в боротьбі з коронавірусом, в той час як представники ОРДЛО подібних прохань не озвучували. Тобто тест-систем там немає до цих пір.

Гуманітарні організації продовжать допомагати переселенцям (фото: icrc.org)

Паралельно з пандемією коронавірусу світ занурюється в затяжну економічну кризу. Першими його наслідки відчують люди в зонах конфліктів та гуманітарних катастроф. У їх числі і ті, хто живе на прифронтовому Донбасі. Міжнародні організації мають намір і далі їх підтримувати.

"Людям, які живуть у вразливих місцях, як ми допомагали продуктами, так і продовжуємо допомагати. Зараз ми ведемо діалог з владою, щоб ми могли завозити продукти на непідконтрольну територію. Також триває робота з медичними установами, щоб вони були забезпечені необхідним", – зазначив спікер МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

Червоний Хрест також закликає сторони конфлікту вжити заходів, щоб від бойових дій не постраждало цивільне населення і критична інфраструктура. В рамках карантину допомогти їм буде куди складніше.

"Єдиний удар по об'єктах водопостачання може привести до летального результату для тисяч цивільних осіб, які не зможуть скористатися таким простим способом запобігання захворювання як часте миття рук. Особливо це стосується літніх людей, які залишаються однією з найбільш вразливих категорій людей, які проживають в районі лінії зіткнення", – пояснили в МКЧХ.