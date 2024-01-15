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Санду зробила заяву про нові спроби Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові

Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ризики з боку Москви щодо спроб скинути уряд у Кишиневі нікуди не поділися. Очікується, що навесні Росія знову намагатиметься дестабілізувати ситуацію у Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

Про це заявила Президент Молдови Мая Санду на прес-конференції, пише РБК-Україна з посиланням на Agerpress.

"Ми знаємо, що навесні цього року Росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію", - сказала вона.

Санду нагадала, що увесь цей період Росія намагалася дестабілізувати порядок і владу в Кишиневі, щоразу намагаючись використовувати режим у Придністровському регіоні.

"Ми усвідомлюємо ці ризики і вживаємо всіх заходів, щоб запобігти цим дестабілізаціям. І ми доводимо до громадян про ці ризики, як ми це робили минулого року, коли Росія мала намір повалити уряд", - додала президент Молдови, підкресливши, що уряду "ще є над чим працювати, все ще є вразливі місця".

Санду підкреслила, що Молдова розраховує в цьому на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.

Ситуація в Молдові

Раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.

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Російська ФедераціяМолдоваМая Санду