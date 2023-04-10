Санду збирає Великі національні збори. Що це означає

Президент Молдови Майя Санду закликала громадян країни зібратися 21 травня на площі Великих національних зборів у центрі Кишинева. Це необхідно для того, щоб підтримати європейську інтеграцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsМaker.

"Доведемо усьому світу, що громадяни Молдови хочуть миру та демократії у своїй країні, хочуть, щоб Молдова стала частиною ЄС", - сказала Санду.

Президент Молдови нагадала, що у Кишиневі проходили численні акції протесту, які були організовані "Рухом для народу" та партією "Шор".

"Час показав, що ми обрали правильний шлях, і ті, хто мріяв дестабілізувати ситуацію в Молдові, зазнали невдачі. Але брудні гроші від тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в країні, продовжують надходити. Дехто бачить те, що відбувається в Україні й радіють злочинам. Ці люди, які продали свою країну, готові зрівняти наші села та міста із землею, аби повернутися до влади. Група злодіїв, яким платять брудні гроші, поставила собі за мету перешкодити нашому європейському шляху, нашому шляху до миру та процвітання", - заявила Санду.

Окрім цього вона вважає, що багатьох складається помилкове враження, що громадяни Молдови дивляться на те, що відбувається з байдужістю.

"Багато хто помилково вважає, що громадяни нашої країни байдужі та не роблять жодних дій. Дехто досі сумнівається, чи справді наш народ хоче вступити до Євросоюзу. Я пропоную відповісти їм", - сказала вона.

Президент Молдови вважає, що її країні настав час показати, як відстоювати демократію.

"Ми хочемо, щоб Євросоюз став нашим будинком. Зберімось, так само як ми зібралися, коли вимагали незалежності й отримали її. Так само як ми об'єдналися і захищали нашу демократію і стояли на своєму у найважчі часи. Тож зберімось зараз", - закликала вона.

Санду розповіла, що вже найближчим часом планує докладніше обговорити деталі зборів, що готуються, з громадянським суспільством і політичними силами.

"Навіть якщо у нас іноді різні думки, зараз не час для сварок та розколу. Нині час об'єднатися та разом стати частиною європейської родини. Великі рішення ухвалюються людьми на площі Великих національних зборів", - підкреслила вона.