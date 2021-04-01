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Санду о введении ЧП в Молдове: попытка отложить роспуск парламента

Новина українською → Кишенев, Четверг 01 апреля 2021 15:50
Санду о введении ЧП в Молдове: попытка отложить роспуск парламента Фото: Майя Санду (flickr.com/reneweuropegroup)
Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой избежать роспуска парламента и досрочных выборов. Накануне правительство ввело режим ЧП на два месяца.

Об этом сообщает NewsMaker.

По ее словам, введение чрезвычайного положения не выглядит как забота о здоровье граждан.

"Это пустое решение. В нем не сказано, что означает чрезвычайное положение, как эти меры помогут сократить количество случаев заражения коронавирусом. Считаю, что это попытка отложить роспуск парламента", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что ждет от правительства конкретный план действий для того, чтобы сдержать новую волну пандемии.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой мы находимся, я еще хочу верить, что правительство одобрит конкретные меры и скажет, что означает чрезвычайное положение... Если ничего не изменится - будут основания считать, что это политический спектакль", - заявила президент.

Издание отмечает, что режим чрезвычайного положения предполагает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы.

Напомним, вчера правительство Молдовы решило ввести режим чрезвычайного положения в стране с 1 апреля по 30 мая.

Ранее сообщалось, что Санду провела консультации с депутатами для роспуска парламента. Причиной стало несостоявшееся голосование за правительство Игоря Гросу. Представители "Партии социалистов" экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и "Петру Молдова" покинули зал заседаний, тем самым лишив парламент кворума.

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