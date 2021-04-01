Санду о введении ЧП в Молдове: попытка отложить роспуск парламента
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой избежать роспуска парламента и досрочных выборов. Накануне правительство ввело режим ЧП на два месяца.
Об этом сообщает NewsMaker.
По ее словам, введение чрезвычайного положения не выглядит как забота о здоровье граждан.
"Это пустое решение. В нем не сказано, что означает чрезвычайное положение, как эти меры помогут сократить количество случаев заражения коронавирусом. Считаю, что это попытка отложить роспуск парламента", - заявила Санду.
Она подчеркнула, что ждет от правительства конкретный план действий для того, чтобы сдержать новую волну пандемии.
"Учитывая сложную ситуацию, в которой мы находимся, я еще хочу верить, что правительство одобрит конкретные меры и скажет, что означает чрезвычайное положение... Если ничего не изменится - будут основания считать, что это политический спектакль", - заявила президент.
Издание отмечает, что режим чрезвычайного положения предполагает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы.
Напомним, вчера правительство Молдовы решило ввести режим чрезвычайного положения в стране с 1 апреля по 30 мая.
Ранее сообщалось, что Санду провела консультации с депутатами для роспуска парламента. Причиной стало несостоявшееся голосование за правительство Игоря Гросу. Представители "Партии социалистов" экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и "Петру Молдова" покинули зал заседаний, тем самым лишив парламент кворума.