Президент Молдовы предложила новую кандидатуру премьера

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера. Им стал исполняющий обязанности лидера партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу.

Ожидается, что парламент не поддержит назначение нового кандидата на пост премьера, открыв возможность для досрочных выборов.

По словам Санду, 70% жителей Молдовы поддерживают идею проведения досрочных выборов.

Отметим, Игорь Гросу является лидером парламентской фракции и и.о. председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). Он возглавил партию в конце 2020 года, в связи с тем, что Санду сложила свои полномочия в связи с избранием на пост президента.

В середине февраля Санду уже предлагала на пост премьер-министра кандидатуру вице-председателя партии PAS Натальи Гаврилицы. Кандидатура была отклонена парламентом, а Гаврилица заявила, что она этого добивалась, чтобы приблизить ситуацию к досрочным парламентским выборам. Для роспуска парламента необходимо, чтобы депутаты дважды отклонили кандидатуру на пост премьер-министра.