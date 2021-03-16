Президент Молдовы предложила новую кандидатуру премьера
Президент Молдовы Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера. Им стал исполняющий обязанности лидера партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу.
Об этом сообщает NewsMaker.
Ожидается, что парламент не поддержит назначение нового кандидата на пост премьера, открыв возможность для досрочных выборов.
По словам Санду, 70% жителей Молдовы поддерживают идею проведения досрочных выборов.
Отметим, Игорь Гросу является лидером парламентской фракции и и.о. председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). Он возглавил партию в конце 2020 года, в связи с тем, что Санду сложила свои полномочия в связи с избранием на пост президента.
В середине февраля Санду уже предлагала на пост премьер-министра кандидатуру вице-председателя партии PAS Натальи Гаврилицы. Кандидатура была отклонена парламентом, а Гаврилица заявила, что она этого добивалась, чтобы приблизить ситуацию к досрочным парламентским выборам. Для роспуска парламента необходимо, чтобы депутаты дважды отклонили кандидатуру на пост премьер-министра.
Напомним, ранее парламент Молдовы не поддержал назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. За ее кандидатуру не проголосовал ни один депутат.
Отметим, с нового года обязанности премьера Молдовы выполняет Аурелиу Чокой.