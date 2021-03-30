Санду созывает Совбез. Обсудит имущество Молдовы в Украине

Президент Молдовы Майя Санду сообщила 29 марта, что созывает Высший совет безопасности. Заседание совета назначено на 11.00 30 марта.
Об этом сообщает Newsmaker.
Как сообщила Санду, заседание состоится в помещении администрации президента. Совет обсудит неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.
Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.
Последнее собрание совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Напомним, ранее Санду провела консультации с депутатами для роспуска парламента. Причиной стало несостоявшееся голосование за правительство Игоря Гросу. Представители "Партии социалистов" экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и "Петру Молдова" покинули зал заседаний, тем самым лишив парламент кворума.