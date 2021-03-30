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Санду скликає Радбез. Обговорить майно Молдови в Україні

Автор: Артур Родивилов

Президент Молдови Майя Санду повідомила 29 березня, що скликає Вищу раду безпеки. Засідання ради призначено на 11.00 30 березня.

Про це повідомляє Newsmaker.

Як повідомила Санду, засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента. Рада обговорить неправильне управління майном Молдови в Україні та його втрату, а також боротьбу з контрабандою та трафіком наркотиків.

Йдеться, зокрема, про втрати Молдовою численних санаторіїв на території України.

Останні збори ради безпеки відбулися 13 березня. Після засідання президент закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Санду провела консультації з депутатами для розпуску парламенту. Причиною стало невдале голосування за уряд Ігоря Гросу. Представники "Партії соціалістів" екс-президента Ігоря Додона і їхні союзники з "Шор" і "Петру Молдова" покинули зал засідань, тим самим позбавивши парламент кворуму.

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Новини України МолдоваСанду
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