Санду скликає Радбез. Обговорить майно Молдови в Україні

Президент Молдови Майя Санду повідомила 29 березня, що скликає Вищу раду безпеки. Засідання ради призначено на 11.00 30 березня.

Про це повідомляє Newsmaker .

Як повідомила Санду, засідання відбудеться в приміщенні адміністрації президента. Рада обговорить неправильне управління майном Молдови в Україні та його втрату, а також боротьбу з контрабандою та трафіком наркотиків.

Йдеться, зокрема, про втрати Молдовою численних санаторіїв на території України.

Останні збори ради безпеки відбулися 13 березня. Після засідання президент закликала уряд і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб стримати поширення коронавірусу.