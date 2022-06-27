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Санду посетила Киев и провела переговоры с Зеленским

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду (скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду во время ее официального визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский отметил важность не только общих границ, но и общих ценностей у Молдовы и Украины.

"Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна", - добавил президент.

Напомним, о готовности Санду посетить Киев стало известно 25 июня. Тогда она заявляла, что такое намерение есть в планах.

Также мы писали, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить.

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Владимир ЗеленскийКиевУкраинаМолдоваМайя Санду